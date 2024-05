Με μία άκρως συγκινητική φωτογραφία, ο Κλοπ λέει «αντίο» στη Λίβερπουλ (vid)

Το τελευταίο «ραντεβού» του Γιούργκεν Κλοπ με τους φιλάθλους της Λίβερπουλ είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (19/5). Οι «Reds» υποδέχονται τη Γουλβς για την τελευταία αγωνιστική της Premier League και το κλίμα στο «Άνφιλντ» αναμένεται φορτισμένο και αναμφίβολα μοναδικό.

Η εμβληματική πλέον φυσιογνωμία που επανέφερε την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ στις επιτυχίες και που λατρεύτηκε από τον κόσμο του ιστορικού συλλόγου θα δώσει την τελευταία του «παράσταση» και οι φίλαθλοι θα τον αποχαιρετήσουν όπως ακριβώς του αξίζει.

Ο Γερμανός τεχνικός θέλοντας να πει από τη μέρια του πρώτος ένα αξιοπρεπές «αντίο» στο κλαμπ, το έκανε μέσω μίας φωτογραφίας που κάθε ποδοσφαιρόφιλος θα... δακρύσει. Εμφανιζόμενοι, όλοι συνεργάτες του που συμπορεύθηκαν κατά η διάρκεια της εννιαετής θητείας του στο «τιμόνι» της αγγλικής ομάδας, καθώς και τα τρόπαια που κατέκτησε με αυτήν.

Μία φωτογραφία όλο συναίσθημα, που δε χρειάζεται να εξηγήσει κανείς τίποτα, παρά μόνο να εστιάσει στη στιγμή και να κατανοήσει, όσο γίνεται, τη σημασία της.

😄📸 Jürgen Klopp posed for a final photo with all the Liverpool staff, with whom he shared the last nine years.



They were all seated together in one of the stands at Anfield, with the trophies arranged on the steps. pic.twitter.com/1srAxCMZGA