Ο Ιραόλα αναμόρφωσε την Μπόρνμουθ και επέκτεινε το συμβόλαιό του για ακόμη δύο σεζόν

Υπό την τεχνική καθοδήγηση του Άντονι Ιραόλα, η Μπόρνμουθ δίνει μάχη για να βρεθεί στην δεκάδα του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, με τον 41χρονο προπονητή να έχει παρουσιάσει εξαιρετικό έργο στην αγγλική ομάδα.

Έτσι η διοίκηση της Μπόρνμουθ, θέλοντας να προλάβει υποψήφιους... μνηστήρες, αποφάσισε να επεκτείνει την συνεργασία της με τον Ιραόλα για ακόμη δύο σεζόν, με τον Ισπανό να υπογράφει συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το 2026.

