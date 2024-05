Ελεύθερος ο Νάνι, αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του (pic)

Ο Νάνι αν και στα 37 θα ψάξει τον επόμενο συλλογο στον οποίο θα αγωνιστεί, με τα την πρόωρη λήξη της συνεργασίας του με τη Ντεμίσπορ.

Ο Πορτογάλος σε 34 παρουσίες με τον τουρκικό σύλλο τη φετινή σεζόν σημείωσε 4 τέρματα ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ. Όπως έκανε γνωστό το γραφείο μάνατζερ που τον εκπροσωπεί ο πρώην άσος των «Κόκκινων Διαβόλων» θα συνεχίσει κανονικά την καριέρα του και είναι ανοικτός σε όποια πρόταση παρουσιαστεί.

🔵🇵🇹 Luis Nani leaves Adana Demirspor as his contract has been terminated with immediate effect.



Nani, available as free agent again. pic.twitter.com/CPPW2TvUDa