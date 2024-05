Παρί Σεν Ζερμέν: Το κορεό «αντίο» των οπαδών της στον Κιλιάν Μπαπέ (vid)

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ανακοίνωσε πριν από μερικά 24ωρα την αποχώρησή του από τους «πρωτευουσιάνους» μετά τη λήξη της σεζόν, καθώς ως γνωστό θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι φίλαθλοι της Παρί τον αποθέωσαν πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έχοντας ετοιμάσει μια προσωπογραφία του την οποία και ύψωσαν στην εξέδρα των οργανωμένων. Ο Εμπαπέ, ο οποίος χαιρετούσε όποιον έβρισκε μπροστά του και χειροκροτούσε τους οπαδούς, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του αντικρίζοντας το κορεό των φίλων της πρωταθλήτριας Γαλλίας.

🔴🔵 Mbappé was honored by PSG Ultras in his last game at Parc des Princes. The club did not prepare any tribute for him. pic.twitter.com/ED5WqRfrEP