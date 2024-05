Χάρη σε γκολ του Τροσάρ η Άρσεναλ πήρε νίκη από χρυσάφι μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» επί της ξανά κάκιστης Γιουνάιτεντ (0-1) και πήγε στο +1 από την Σίτι, που παίζει την Τρίτη ματς τίτλου με την Τότεναμ.

Η Άρσεναλ στο ντέρμπι do or die έφυγε με σπουδαία νίκη από το Old Trafford και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της για τον πολυπόθητο τίτλο.

Αν η Τότεναμ πάρει θετικό αποτέλεσμα την Τρίτη επί της Σίτι η Άρσεναλ με νίκη κόντρα στην Έβερτον θα στεφθεί πρωταθλήτρια για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια!

Στο Old Trafford η Άρσεναλ έκανε αυτό που έπρεπε κόντρα σε μία Γιουνάιτεντ που είχε μόνο τον Γκαρνάτσο να προσπαθεί να παράξει ευκαιρίες, η ομάδα του Αρτέτα βρήκε το γκολ στο 1ο μέρος και το κράτησε με άνεση.

Ο Βέλγος επιθετικός, Τροσάρ στο 21ο λεπτό, έπειτα από γύρισμα του Χάβερτζ νίκησε εύκολα τον Ονάνα για το 1-0 του ημιχρόνου σε ένα πρώτο μέρος χωρίς πολλές φάσεις.

Στην επανάληψη η Γιουνάιτεντ προσπάθησε να δημιουργήσει κράτησε την κατοχή όμως με μοναδικό ποδοσφαιριστή που απειλούσε τον Ράγια οι «κόκκινοι διάβολοι» ήταν και πάλι απογοητευτικοί μετά την τραγική εμφάνιση στο Σέλχαστ Παρκ κόντρα στην Πάλας.

Αντίθετα η Άρσεναλ μετά το 65' έλεγξε τον ρυθμό, είχε μεγάλες ευκαιρίες για το 2-0 όμως ο Ονάνα με εξαιρετικές επεμβάσεις κράτησε το σκορ στο τελικό 1-0 που δίνει ελπίδες στους «κανονιέρηδες» που ελπίζουν η συμπολίτισσα να κάνει το... θαύμα της.