Ξανά με πούρο και γυαλιά ηλίου στη φιέστα ο Αντσελότι - Έδωσε το σύνθημα με τον ύμνο της Ρεάλ (vids)

Η απονομή του τροπαίου στους πρωταθλητές Ισπανίας έγινε το πρωί της Κυριακής στο προπονητικό κέντρο της ομάδας από τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπνδίας της χώρας, Πέδρο Ρότσα.

Στη συνέχεια, ο Ιταλός τεχνικός και οι παίκτες του πήγαν στο δημαρχείο της Μαδρίτης και ακολούθησε η «παρέλαση» με το ανοιχτό πούλμαν προς την πλατεία Θιμπέλες, το σημείο στο οποίο παραδοσιακά κορυφώνεται η φιέστα όταν η «βασίλισσα» πανηγυρίζει την κατάκτηση ενός τροπαίου.

Ο Αντσελότι, για άλλη μια φορά, ήταν η... ψυχή της παρέας και επανέλαβε το λουκ που είχε γίνει viral το 2022 με το πούρο και τα γυαλιά ηλίου.

Και ήταν, επίσης, ο Ιταλός προπονητής αυτός που έδωσε το σύνθημα στον συγκεντρωμένο κόσμο από το μπαλκόνι στο δημαρχείο της ισπανικής πρωτεύουσας τραγουδώντας τον ύμνο της Ρεάλ.

