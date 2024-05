Ίντερ Μαϊάμι: Ο Ρόχας... ντύθηκε Μέσι με γκολάρα από εκτέλεση φάουλ (vid)

Η Ίντερ Μαϊάμι φιλοξενείται στην έδρα της Μόντρεαλ Ίμπακτ, με την ομάδα του Λιονέλ Μέσι να δέχεται δύο γκολ πριν την συμπλήρωση 30 λεπτών αγώνα, όμως ο Ματίας Ρόχας την έβαλε ξανά στο παιχνίδι με απίθανη εκτέλεση φάουλ.

Συγκεκριμένα, στο 43ο λεπτό η Ίντερ Μαϊάμι κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή, με τον Μέσι να βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου, αφού δεχόταν τις πρώτες βοήθειες για τραυματισμό από χτύπημα αντιπάλου.

Έτσι, την εκτέλεση ανέλαβε ο Ματίας Ρόχας, με τον Παραγουανό μεσοεπιθετικό να στέλνει την μπάλα συστημένη στο παραθυράκι του τερματοφύλακα της Μόντρεαλ Ίμπακτ, μειώνοντας σε 2-1.

Δείτε παρακάτω την γκολάρα του Ρόχας:

Messi off the pitch for a free kick? No problem for Matias Rojas!



A stunner to pull one back for Miami in Montreal. pic.twitter.com/tqxI2gYiGu