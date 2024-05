Ναι, είναι αλήθεια: Έχασε το πρωτάθλημα στην Μολδαβία η Σέριφ!

Μετά από εννέα συνεχόμενα πρωταθλήματα Μολδαβίας, το σερί της Σέριφ Τιρασπόλ έφτασε στο τέλος του. Μία αγωνιστική πριν το φινάλε των playoffs της εγχώριας Σούπερ Λίγκας, η άλλοτε μόνιμη πρωταθλήτρια ηττήθηκε 2-0 από τη Ζίμπρου Κισινάου, με την Πετροκούμπ να φέρνει εκτός έδρας 1-1 με τη Μιλσάμι και να εξασφαλίζει την κούπα για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Μάλιστα, η ομάδα του Τιρασπόλ υποχώρησε στην τρίτη θέση και κινδυνεύει άμεσα να χάσει και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League, πηγαίνοντας σε εκείνα του Conference.

Η δε Πετροκούμπ, από την πόλη Χιντσέστι, ζει ιστορικές στιγμές και ετοιμάζεται για τα προκριματικά του Champions League.

🏆 We are champions!!! Petrocub won the Super League title for the first time!!! pic.twitter.com/GS0prE9M3L