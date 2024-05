«Θεούλης» Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου για την καθυστέρηση του: «Μεταξύ μας, ποιος χ****κε;» (vid)

Η Λίβερπουλ περνά τις τελευταίες ημέρες με τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της, τον οποίο ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια κοινής πορείας.

Οι Reds θα ταξιδέψουν στο Μπέρμιγχαμ για τον αγώνα με την Άστον Βίλα, με τους δεύτερους να έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν και μαθηματικά την είσοδό του στους ομίλους του τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης σεζόν.

Η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για την εν λόγω αναμέτρηση «έκρυβε» ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό από τον Γερμανό τεχνικό. Με τον ίδιο να έχει αργοπορήσει, κάτι που είχε κάνει και την προηγούμενη εβδομάδα, όλα είχαν παγώσει.

Ο 56χρονος προπονητής καταφτάνει και με το που κάθεται στην αίθουσα αρχίζει την πλάκα στους δημοσιογράφους και δίνει επική ατάκα.

«Συγγνώμη, άργησα για δεύτερη φορά σε δύο εβδομάδες. Μεταξύ μας ποιος χ****κε;», είπε ο πολύπειρος τεχνικός και σκόρπισε τα γέλια σε όλους τους περευρισκόμενους. Αργότερα, συνέχισε το τρολάρισμα προς τους ρεπόρτερ, εξηγώντας το λόγο της αργοπορίας του.

«Είχα μια υποχρέωση για τα media. Κάποιος από εσάς με καθυστέρησε», σημείωσε ο θρυλικός πλέον κόουτς της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ που ανέκαθεν φημιζόταν για το χιούμορ του.

When you hand your notice into work and don't give a shit anymore 😂pic.twitter.com/9jIFkglMMB