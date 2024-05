Πολύ καλό για να είναι αληθινό, ο θρύλος να σηκώσει το ευρωπαϊκό…

Όλοι έχουμε έναν τέτοιο τύπο στην οικογένεια. Που δεν ξέρει ακριβώς τους στίχους του τραγουδιού ή το σύνθημα, αλλά είναι πάντα πρόθυμος να τραγουδήσει. Συνήθως, δε, δυνατότερα από όλους, που εκνευρισμένοι προσπαθούν τι πραγματικά θέλει να πει ο ποιητής. Μάταια… Αυτός ο συγγενής δε σταματούσε χθες. Μπορεί να ήσουν εσύ, μπορεί να ήμουν εγώ, μπορεί να ήταν ο οποιοσδήποτε δεν ήξερε καλά τα λόγια, δεν ήξερε ακριβώς το σύνθημα, αλλά από το πρωί έπαιζε στο μυαλό του. Και σε κάθε λεπτό που περνούσε, σε κάθε πανηγυρισμό που άκουγε στη γειτονιά, ξανά και ξανά έπιανε το υποσυνείδητό του να τραγουδά εκείνο το συνειδητό του δεν έμαθε ποτέ σωστά. Μέχρι που το κοίταξε…

Γι’ αυτό θα ζω με ένα όνειρο τρελό, ο θρύλος να σηκώσει το ευρωπαϊκό…

Εντάξει, δεν έπεσε και τόσο έξω. Δε θα του εμπιστευόσουν και τη ζωή σου σε μια βραδιά karaoke, αλλά θα άντεχες να πας σε συναυλία μαζί του. Το όνειρο που έπαιζε στο repeat στο Στάδιο Καραϊσκάκη, και στο μυαλό όσων περίμεναν τη χθεσινή βραδιά είναι πιο κοντά από ποτέ. Το ποδοσφαιρικό όνειρο, προφανώς. Ο Ολυμπιακός πέρασε από όλα τα βήματα και του μένει ένα τελευταίο. Σαν μια περίεργη φάρσα της μοίρας να παίξει τελικό στην Ελλάδα, να παίξει τελικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σα να θέλει η μοίρα να γελάσει με τα χάλια μας και τον φανατισμό μας, σα να προσπαθεί να μας αλλάξει και χρησιμοποιεί το όνειρο του Ολυμπιακού και το όνειρο της ΑΕΚ (σ.σ. το γήπεδο) για όχημα. Σε περίπου είκοσι βράδια από το χθεσινό, το όνειρο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Το σύνθημα θα ακούγεται ακόμα πιο δυνατά – θα είναι μια ανεξέλεγκτη ορμή που θα σε παρασύρει να το ψιθυρίσεις, ακόμα κι αν δεν ξέρεις τα λόγια.

Και πόσο μακρινή θα φαίνεται αλήθεια ή πόσο μακρινή φαντάζει και τώρα εκείνη η βραδιά στο Στάδιο Καραϊσκάκη με αντίπαλο την Μπάτσκα Τόπολα; Ντυνόμαστε, φτιαχνόμαστε, και με τη βοήθεια της Eurovision (διότι είμεθα και επίκαιροι) θυμόμαστε τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην πορεία του Ολυμπιακού προς τον τελικό. Πορεία που ουσιαστικά ξεκίνησε στις 14 Δεκεμβρίου.

Σε έναν υπέροχο κόσμο, εκείνον που εμείς δε ζούμε αλλά υπάρχει, ο Κάρλος Καρβαλιάλ μπορεί να εισπράξει πριμ κατάκτησης του ευρωπαϊκού. Και γιατί να μην το εισπράξει, άλλωστε, ο τιτάνας της προπονητικής αφού άνοιξε το δρόμο για να παίξει ο Ολυμπιακός στο Europa Conference League! 14 Δεκεμβρίου του 2023 και στο Φάληρο το παρόν καθόλα δυστοπικό. Άδειες κερκίδες, επειδή έγιναν επεισόδια σε αγώνα βόλεϊ, απογοητευμένη ομάδα και παρορμητικές κινήσεις από τη διοίκηση. Ο Πορτογάλος τεχνικός, όμως, στο ντεμπούτο του στον Ολυμπιακό θα έχει τη φρεσκάδα της Καλομοίρας από το 2008 και θα οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε έναν θρίαμβο. Με τον Ελ Κααμπί να ανοίγει το δρόμο και μετά να αναλαμβάνει ο Ντάνιελ Ποντένσε…

15 Φεβρουαρίου του 2024 και ο καιρός σήμερα στην Αθήνα αναμένεται νεφελώδης με αυξημένη πιθανότητα βροχής, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από εννέα ως 14 βαθμούς κελσίου και ένας τύπος στο Στάδιο Καραϊσκάκη εμφανίζεται με κοντομάνικο μπλουζάκι. Στο ντεμπούτο του στον Ολυμπιακό, αλλά και στο Europa Conference League, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ οραματίζεται να φτάσει τόσο ψηλά, που θα πάρει πριμ ο Κάρλος Καρβαλιάλ. Με t-shirt, κατά τις επιταγές του 1996 και της Μαριάννας Ευστρατίου, και με αυστηρή τακτική κατορθώνει να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στη νίκη επί της Φερεντσβάρος στο πρώτο ματς των πλέι οφ για τη διοργάνωση. 1-0 με ποιον άλλον; Αγιούμπ Ελ Κααμπί!