Το δίλημμα της UEFA: Ποιο γκολ του Ελ Κααμπί σας αρέσει περισσότερο; (vid)

Ο Ολυμπιακός δεν είδε μπροστά του ούτε την Άστον Βίλα και με αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή τον Ελ Κααμπί έβαλε «πλώρη» για τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό ελληνικής ομάδας στην ιστορία.

Ο Μαροκινός επιθετικός πραγματοποιεί της σεζόν της ζωής του και πλέον μετρά 32 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, 10 εξ' αυτών στο Κόνφερενς Λιγκ στο οποίο είναι ο πια ο πρώτος σκόρερ. Η UEFA θέλοντας να τον επιβραβεύσει παρουσιάζει στους οπαδούς των ομάδων τι δίλημμα της ημέρας.

«Ποιο γκολ του 30χρονου σέντερ φορ από τη ρεβάνς με την Άστον Βίλα σας αρέσει περισσότερο για τέρμα της εβδομάδας του Κόνφερενς Λιγκ; Εσείς είστε ο κριτής.

Which El Kaabi goal is your #UECL Goal of the Week?! ⚽️



👌 A clever team move finished off clinically

🥶 That calm composure to make it 2-0@Heineken || #UECLGOTW