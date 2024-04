«Nopetegui»: Οι οπαδοί της Μίλαν μπλοκάρουν την πρόσληψη του Λοπετέγκι

Μπορεί τις τελευταίες ώρες ο Γιουλιέν Λοπετέγκι να θεωρούνταν το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μίλαν όταν αποχωρήσει ο Στέφανο Πιόλι από τον πάγκο της ομάδας, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να είναι αρκετά πιθανό πλέον, με τους οπαδούς να... μπλοκάρουν την πρόσληψή του.

Συγκεκριμένα, αρκετοί είναι οι φίλοι της Μίλαν που στο twitter έχουν εκφράσει δημόσιο της αντίθεσή τους με την επιλογή του Ισπανού προπονητή με το hashtag «Nopetegui» να είναι trend ενώ την ίδια ώρα, οι ultras της Curva Sud κυκλοφόρησαν επίσης μια δήλωση μέσω social που φέρνουν τον ιδιοκτήτη, Τζέρι Καρντινάλε, προ των ευθυνών του.

«Η σεζόν φτάνει στο τέλος της και η μετριότητα που τη χαρακτήριζε σχεδόν όλη έχει πλέον ανοίξει τη θέση της για ένα καταστροφικό φινάλε που ενισχύθηκε από κάποιες συγκλονιστικές δηλώσεις ορισμένων διευθυντών, για να μην αναφέρουμε τις φήμες για τον μελλοντικό προπονητή που μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε για άλλη μια φορά πώς η φιλοδοξία να ξαναζήσει τις δόξες του παρελθόντος δεν είναι προνόμιο αυτού του συλλόγου.



Έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από την άφιξη του κ. Καρντινάλε, μια μεταβατική φάση ήταν κάτι παραπάνω από θεμιτή, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να αποδείξει εάν ο σύλλογος θέλει να σχηματίσει μια πραγματικά φιλόδοξη ομάδα ή απλώς να αρκείται στο να βρίσκεται κάθε χρόνο στις θέσεις που εγγυώνται τη συμμετοχή στο Champions League και τίποτα περισσότερο», αναφέρεται μεταξύ άλλων.



Για να καταλήξουν στην ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι, προειδοποιώντας τα… αφεντικά:

«Κύριοι, η υπομονή μας εξαντλήθηκε! Η Μίλαν δεν είναι απλώς ένα προϊόν και το Μιλάνο δεν είναι μια πόλη που αρκείται μόνο στη συμμετοχή. Η Μίλαν έχει ιστορία και παράδοση που τη συνηθίζει να βρίσκεται στο πάνθεον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εάν αυτοί οι ιδιοκτήτες πιστεύουν ότι βρίσκονται στο επίπεδο αυτών των προνομίων, τότε αποδείξτε το με συγκεκριμένη δράση (και η επιλογή νέου προπονητή θα ήταν ένα μεγάλο σημάδι), ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την ακούραστη υποστήριξη μιας βάσης οπαδών που αγαπούν τρελά τον σύλλογο. Αν δεν είναι έτσι, τότε ξεχάστε την ιδέα να ζήσετε το Μιλάνο ως ένα χαρούμενο μέρος, όπως το έχετε κάνει μέχρι τώρα».

🚨 Julen #Lopetegui è sempre più il candidato per la panchina del #Milan 2024-25.

Non ha firmato ma il Milan vuole puntare su di lui: è in netto vantaggio sugli altri possibili allenatori per la prossima stagione.



via @lucabianchin7 pic.twitter.com/xL66vQ0G64