«Τελειώνει» τον Πιόλι το καλοκαίρι η διοίκηση της Μίλαν

Οι ιθύνοντες των «ροσονέρι», έχουν καταλήξει εδώ και καιρό στην απόφαση να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον έμπειρο προπονητή, για να μπουν σε μια νέα εποχή.

Στη διοίκηση των Μιλανέζων υπάρχει απογοήτευση για την πορεία των «ροσονέρι» στην Ευρώπη την φετινή σεζόν, αλλά και την μεγάλη βαθμολογική διαφορά που υπάρχει με την Ίντερ στη Serie A.

🚨🔴⚫️ AC Milan plans remain clear and have not changed: Stefano Pioli, expected to be sacked at the end of the season.



Formal steps to follow in the next weeks to part ways with the manager. pic.twitter.com/99z3miTr4Z