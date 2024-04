Το εξωφρενικό ποσοστό που έχει στα πέναλτι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες! (vid)

Με τα χέρια του έδωσε στην Αργεντινή ένα ολόκληρο Μουντιάλ, είναι ειδικός στις διαδικασίες των πέναλτι, όπου με την ιδιόρρυθμη συμπεριφορά του έχει την ικανότητα να παίζει με τα νεύρα των αντιπάλων του.

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ήταν και πάλι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρόκριση της Άστον Βίλα με την Λιλ και καλό θα ήταν το ζευγάρωμα με τον Ολυμπιακό να μην οδηγηθεί στην ρώσικη ρουλέτα.

Κι αυτό γιατί ο Αργεντινός τερματοφύλακας μετρά 10 αποκρούσεις σε 24 εκτελέσεις στις 5 πιο πρόσφατες διαδικασίες πέναλτι, στις οποίες έχει βγει σε όλες νικητής! Ένας πραγματικός εξπέρ του είδους.

