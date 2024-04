Έχει βάλει στο... μάτι τον Ντιμπάλα η Μπαρτσελόνα - Η ρήτρα-σοκ του Αργεντινού (pic)

Η Μπαρτσελόνα όπως όλα δείχνουν θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές με φόντο την επόμενη αγωνιστική περίοδο, θέλοντας να κάνει το βήμα παραπάνω.

Όλα είναι ρευστά αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο των «μπλαουγκράνα», οι οποίοι έχουν βάλει στο «μάτι» τον Πάουλο Ντιμπάλα μεταξύ άλλων υποψήφιων μεταγραφών. Ο Αργεντινός άσος των «τζιαλορόσι» φέρεται να είναι απασχολεί ιδιαίτερα τους Καταλανούς και το ποσό που χρειάζεται να σπαταλήσουν γαι την πιθανή απόκτησή του είναι αστείο μπροστά στην ποιότητά του.

Ο 3Οχρονος, ο οποίος βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση μετρώντας 14 γκολ και 9 ασίστ σε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Ρόμα, δεν έχει δηλώσει κάτι για το μέλλον του. Παρ' όλα αυτά το ποσό της ρήτρας του ανέρχεται μόλις στα 12 εκατομμύρια ευρώ, η οποία όμως έχει διάρκεια από την 1η έως την 31η Ιουλίου.

Για εκείνο το διάστημα ο σταρ της ιταλικής ομάδας ουσιαστικά... χαρίζεται, αφού η τιμή εξαγοράς του συμβολαίου είναι μηδαμινή μπροστά σε αυτά που είναι ικανός να προσφέρει αν εξακολουθήσει να βρίσκεται στην τωρινή του κατάσταση.

Μάλιστα στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η ρήτρα ενεργοποιηθεί από ιταλικό κλαμπ τότε ο τον πρώτο λόγο έχει η Ρόμα, ενώ αν κάποια αντίστοιχη κίνηση γίνει από σύλλογο του εξωτερικού, τότε το πάνω χέρι έχει ο Ντιμπάλα.

🇦🇷 The release clauses into Dybala’s Roma contract.



◉ €12m release clause active now until January 15.



◉ €12m release clause valid from July 1 to July 31.



🇮🇹 If Italian clubs trigger clause, decision up to Roma.



🌎 If club from abroad trigger clause, decision up to Paulo. pic.twitter.com/vIHhiphbba