Οπαδός της Μπαρτσελόνα έκανε ρατσιστικές χειρονομίες σε φίλους της Παρί! (vid)

Ο τηλεοπτικός φακός συνέλαβε οπαδό της Μπαρτσελόνα, νεαρής ηλικίας, που ταξίδεψε στο Παρίσι, να κάνει ρατσιστικές χειρονομίες προς την πλευρά των φιλάθλων της Παρί Σεν Ζερμέν.

Παράλληλα, ένας άλλος φίλαθλος της Μπαρτσελόνα ύψωσε δύο φορές το χέρι του σε μια κίνηση που παραπέμπει σε ναζιστικό χαιρετισμό και όπως είναι φυσικό στην Ισπανία έχει προκληθεί σάλος.

