Παρί - Μπαρτσελόνα: Ο Ροναλντίνιο στο «Παρκ ντε Πρενς» (vid)

Στο «Παρκ Ντε Πρεν» για να πρακολουθήσει τον πρώτο προημιτελικο ανάμεσα στην Παρί και την Μπαρτσελόνβα βρίσκεται ο Ροναλντίνιο.

Με το που έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο ο «Ρόνι» έγινε χαμός από τους οπαδούς της Παρί. Να θυμίσουμε, βέβαια, πως ο Ροναλντίνιο είχε τις καλύτερες σεζόν του κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής καριέρας του με τις φανέλες των δύο ομάδων.

Ο 44χρονος πλέον "Ντίνιο" είχε μάλιστα θερμό εναγκαλισμό με τον Κιλιάν Εμπαπέ τη στιγμή που οι παίκτες της Παρί βγήκαν στο χορτάρι, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το πέταλο των οργανωμένων οπαδών της Παρί για να τους χαιρετήσει και να... αποθεωθεί.

❤️💙 Ronaldinho salutes the PSG fans as two of his former sides prepare to lock horns at the Parc des Princes. ⚔️pic.twitter.com/0aj2Egz5Ol