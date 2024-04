Στη... φόρα τα εισιτήρια για τον τελικό του Conference League στην Opap Arena!

Βγήκαν και... εξαφανίζονται τα εισιτήρια για τον τελικό της 29ης Μαΐου στην Opap Arena.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ βρίσκονται στα προημιτελικά της διοργάνωσης και δίνουν αύριο (11/4) τους πρώτους αγώνες με Φενέρμπαχτσε και Κλαμπ Μπριζ αντίστοιχα, έχοντας μεγάλο στόχο φυσικά να βρεθούν στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας, στο νεότευκτο γήπεδο της ΑΕΚ.

Τα εισιτήρια του τελικού βρίσκονται ήδη στη διάθεση των φιλάθλων, με καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την Τρίτη 16 Απριλίου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΟ:

Στη διάθεση των φιλάθλων τίθενται τα εισιτήρια του τελικού του Europa Conference League 2024, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην AEK Arena, την Τετάρτη 29 Μαΐου στις 22:00 ώρα Ελλάδας (21:00 CEST). H καταληκτική ημερομηνία αίτησης για αγορά εισιτηρίων είναι η Τρίτη 16 Απριλίου στις 12:00 ώρα Ελλάδας (11:00 CEST).

Διαθέσιμα στους φιλάθλους των δύο ομάδων και το ευρύ κοινό θα είναι 21.000 εισιτήρια από τα συνολικά 27.100 εισιτήρια. Οι δύο ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό θα λάβουν από 9.000 εισιτήρια η καθεμία, ενώ τα υπόλοιπα εισιτήρια προσφέρονται προς πώληση στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου UEFA.com/tickets. Κάθε ένας του οποίου η αίτηση για αγορά εισιτηρίου έχει εγκριθεί θα μπορεί να προμηθευτεί έως και τέσσερα εισιτήρια.



Τιμές εισιτηρίων:



Fans First (για τους φιλάθλους των 2 ομάδων): 25 €

Κατηγορία 3: 45€

Κατηγορία 2: 85€

Κατηγορία 1: 125 €



-Τα εισιτήρια για θεατές ΑΜΕΑ κοστίζουν 25€. Όλα τα εισιτήρια διατίθενται στην τιμή Fans First και συνοδεύονται από ένα δωρεάν εισιτήριο για τον εκάστοτε συνοδό.



-Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι φίλαθλοι των 2 φιναλίστ θα λάβουν τα περισσότερα εισιτήρια και τα υπόλοιπα δεν θα πωλούνται με σειρά προτεραιότητας, αλλά μέσω κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί μετά την λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων.



-Τα εισιτήρια που διατίθενται στην πιο προσιτή οικονομικά κατηγορία, εν προκειμένω την Fans First, θα προορίζονται αποκλειστικά για φιλάθλους των 2 συλλόγων που αγωνίζονται στον τελικό. Η διαδικασία πώλησης και διάθεσης των εισιτηρίων που προορίζονται για τους οπαδούς των φιναλίστ ομάδων διευθετείται απευθείας από τους 2 φιναλίστ.



-Στις πύλες εισιτηρίων της UEFA για τον τελικό, οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν εάν θέλουν να συμμετάσχουν στην κλήρωση ανεξάρτητα από τους φιναλίστ ή μόνο εάν η ομάδα τους προκριθεί. Για την κλήρωση, το ποσοστό εισιτηρίων θα κατανεμηθεί δίκαια μεταξύ αυτών των δύο ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των αιτήσεων που ελήφθησαν από κάθε ομάδα.



-Τα εισιτήρια θα παραδοθούν στους κατόχους μέσω της εφαρμογής UEFA Mobile Tickets λίγες μέρες πριν από τον αγώνα. Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να κατεβάσουν την επίσημη εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη για χρήστες Android και iPhone. Η εφαρμογή επιτρέπει στους φιλάθλους να κατεβάζουν, να μεταφέρουν, να διατηρούν και να εκχωρούν εισιτήρια επισκεπτών με ασφάλεια οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Η ενότητα συχνές ερωτήσεις της εφαρμογής περιλαμβάνει βίντεο σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εισιτηρίων για κινητά.



-Τα υπόλοιπα εισιτήρια εκτός αυτών των κατανομών θα κατανεμηθούν στην τοπική οργανωτική δομή, τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της UEFA, τους εμπορικούς συνεργάτες, τους ραδιοτηλεοπτικούς παρόχους και την UEFA.



*Υπογραμμίζεται ότι στον ίδιο σύνδεσμο μπορείτε να αιτηθείτε την αγορά εισιτηρίων και για τους 5 επερχόμενους διασυλλογικούς τελικούς της UEFA: Champions League, Europa League, Europa Conference League, Women’s Champions League, Super Cup.