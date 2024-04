Παρί και Μπαρτσελόνα θέλουν τον Λουίς Ντίας - 75 εκατ. ευρώ ζητάει η Λίβερπουλ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, η Παρί και η Μπαρτσελόνα έκαναν διερευνητική επαφή με την Λίβερπουλ, για να διαπιστώσουν τις προθέσεις των «reds» αναφορικά με το ενδεχόμενο πώλησης του Λουίς Ντίας.

Οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ, μάλιστα εμφανίζονται θετικοί στην πώληση του 27χρονου μεσοεπιθετικού αρκεί να ικανοποιηθούν οικονομικά, έχοντας ορίσει ως τιμή πώλησης τα 75 εκατ. ευρώ.

Ο Κολομβιανός εξτρέμ των «reds» την φετινή σεζόν έχει καταγράψει 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις μετρώντας 13 γκολ και 4 ασίστ

