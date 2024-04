Η αδιανόητη γκάφα του Γκάμπριελ που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες της Μπάγερν (vid)

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου ο Ράγια σε εκτέλεση άουτ πάσαρε στον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες ο οποίος στόπαρε την μπάλα με το χέρι και εκτέλεσε ξανά το ελεύθερο με πάσα στον Ισπανό τερματοφύλακα.

Οι παίκτες της Μπάγερν διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον Σουηδό ρέφερι, Γκλεν Νίμπεργκ, ενώ ο Τόμας Τούχελ στη συνέντευξη Τύπου ήταν έξαλλος με την εξήγηση που έδωσε ο ρέφερι για τον λόγο που δεν σφύριξε πέναλτι!

Δείτε παρακάτω το video:

Where is the outrage over this penalty? Whistle goes, raya kicks to Gabriel who picks it up. pic.twitter.com/NfBm8jFYUv