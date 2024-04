Η τεχνητή νοημοσύνη πρόβλεψε τους νικητές του Champions League μέχρι το 2103!

Γουλβς, Μάλμε, Φερεντσβάρος, Σέριφ Τίρασπολ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Αλαβές, Μπρέντφορντ, Τορίνο, Λέστερ είναι μόνο μερικές από τις ομάδες που θα κατακτήσουν το Champions League μέχρι το 2103!

Δεν το λέμε εμείς, αλλά είναι το πόρισμα της τεχνητής νοημοσύνης (A.I.) που έβγαλε τις δικές της προβλέψεις για τους νικητές της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για τα επόμενα 80 χρόνια.

Για να μην έχετε αγωνία, φέτος θα το σηκώσει η Μπαρτσελόνα, ενώ του χρόνου είναι η ώρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που βέβαια πρώτα θα πρέπει να καταφέρει να προκριθεί στην διοργάνωση.

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα σπάσει την κατάρα το 2033, τον επόμενο χρόνο θα το πάρει η Τότεναμ (!), ενώ το 2049 η Νότιγχαμ Φόρεστ θα επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.

Όσο για τις ελληνικές ομάδες; Η τεχνητή νοημοσύνη δεν τις βλέπει καν…

AI (Artificial Intelligence) has predicted the next Champions League winners until the year 2103.



Will any predictions come true? pic.twitter.com/muHxkV0y37