Τρομερή ατμόσφαιρα στο «Σαν Μαμές» με χιλιάδες οπαδούς της Αθλέτικ Μπιλμπάο να γιορτάζουν για το κύπελλο (vids)

Οι Βάσκοι επικράτησαν με 4-2 στα πέναλτι της Μαγιόρκα στον τελικό που έγινε στη Σεβίλλη με χιλιάδες οπαδούς τους να ταξιδεύουν στην Ανδαλουσία για να στηρίξουν την προσπάθεια του Ερνέστο Βαλβέρδε και των παικτών του.

Ήταν, φυσικά, χιλιάδες και αυτοί που θα ήθελαν να δουν από κοντά την ομάδα τους να κατακτά το κύπελλο μετά από σαράντα χρόνια, αλλά δεν κατάφεραν και έτσι πήγαν στο «Σαν Μαμές» για να παρακολουθήσουν από εκεί σε γιγαντοοθόνες την σπουδαία αναμέτρηση.

Η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή και μετά την ολοκλήρωση του τελικού άρχισαν οι πανηγυρισμοί.

This is San Mames where the Atletico Bilbao fans watched the match on big screens.



The stadium fully sold out tickets.



[@relevo] pic.twitter.com/73U6To4Pjg