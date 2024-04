Δ. Μπούσης: «Όποιον κι αν αντιμετωπίζουμε, πάντα πιστεύω στον ΟΦΗ μας»

Τη στήριξη των φιλάθλων ζητά ο Δημήτρης Μπούσης ενόψει του αγώνα του ΟΦΗ με τον ΠΑΣ Γιάννινα το Σάββατο (6/4, 20:00). Ο αντιπρόεδρος της κρητικής ΠΑΕ σε ανάρτησή του στο twitter, ανέφερε:

«Ας είμαστε όλοι μαζί στο γήπεδο αύριο για να υποστηρίξουμε την ομάδα μας και να παλέψουμε για τη νίκη.

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Όποιον κι αν αντιμετωπίζουμε, πάντα πιστεύω στον ΟΦΗ μας. Πάμε όλοι μαζί».



Let’s all be together in the stadium tomorrow too support our team and fight for the victory. Together we can achieve so much. No matter who we play I always believe in our ΟΦΗ.

Pame όλοι μαζί 🏁🏁🏁