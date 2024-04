Ποτσετίνο: «Δεν είμαι κλόουν, είμαι προπονητής» (vid)

Η Τσέλσι έκανε... ανατροπή στην ανατροπή επικρατώντας με το απίστευτο κι όμως αληθινό 4-3 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο παιχνίδι της χρονιάς για την 31η αγωνιστική της Premier League.

Η επικράτηση των Λονδρέζων ήρθε με τα δύο γκολ του Κόουλ Πάλμερ στις καθυστερήσεις... των καθυστερήσεων (90'+10 και 90'+11) κι ενώ οι «κόκκινοι διάβολοι» ετοιμάζονταν να πανηγυρίσουν το δικό τους τρομερό come back από το 0-2 σε 3-2!

Όπωςήταν αναμενόμενο, ο Αργεντινός τεχνικός και οι παίκτες του πανηγύρισαν έξαλλα αυτή την τρομερή νίκη και κατόπιν στις δηλώσεις του μίλησε γι' αυτό λέγοντας:

«Πάθος δεν είναι να είσαι τρελός που κάνει ανόητα πράγματα στα άκρα... Δεν είμαι έτσι. Η ομάδα πρέπει να δείξει πάθος με 11 παίκτες στο γήπεδο, να τρέχουν, να προσπαθούν απεγνωσμένα να ανακτήσουν την μπάλα και να σκοράρουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το πάθος που πρέπει να δουν οι οπαδοί μας.

Χρειάζομαι να είμαι ήρεμος για να συγκεντρωθώ στο παιχνίδι. Στο τέλος του αγώνα, φυσικά, δείξε το πάθος σου όπως έδειξα σήμερα (σ.σ. χθες)... Δεν είναι τσίρκο που χρειάζεσαι έναν κλόουν. Δεν είμαι κλόουν, είμαι ο προπονητής, αν κάποιος θέλει κλόουν ας ψάξει να βρει».

"I'm NOT a clown... I'm the head coach!" 😠



"If someone wants a clown, they can go and find a clown" 👀



Mauricio Pochettino passionately defends his celebrations after @ChelseaFC's stunning late win 🔥



