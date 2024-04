Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Φούλαμ (3-1) ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ και του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης και φρόντισε να το εκδηλώσει και στους παίκτες.

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στην φυσούνα και συνεχάρη τους παίκτες με αγκαλιές και όχι μόνο.

Δείτε το βίντεο:

