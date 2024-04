Μπελάδες για τον Ζεράρ Πικέ - Έρευνα για συμμετοχή του στο σκάνδαλο της Ισπανικής Ομοσπονδίας (pic)

Ο Ζεράρ Πικέ θα είναι ένα ακόμα από τα πρόσωπα που θα ερευνηθούν για το εάν έχουν σχέση με το μεγάλο σκάνδαλο που περικλίει εξωαγωνιστικά το ισπανικό ποδόσφαιρο την τελευταία περίοδο.

Η εν λόγω υπόθεση έχει να κάνει με οικονομικές παρατυπίες και παραβάσεις που φαίνεται να υπήρχαν σε συμβόλαια και συμβάσεις των τελευταίων πέντε ετών, με τον τότε πρόεδρο της ομοσπονδίας Λούις Ρουμπιάλες να έχει ήδη βρεθεί στον ανακριτή για την απολογία του.

Μάλιστα, ο Ρουμπιάλες είναι ο ίδιος άνθρωπος που κατηγορείται για το μη συναινετικό φιλί στην Τζένι Ερμόσο στο φινάλε του τελικού του Μουντιάλ Γυναικών, σε μία υπόθεση όπου η Εισαγγελία έχει αιτηθεί τη φυλάκισή του για 2,5 χρόνια.

Μετά τη εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία της ομοσπονδίας ώστε να ελέγξει σε βάθος της παράνομες αυτές οικονομικές κινήσεις και το όνομα του Ζεράρ Πικέ βρέθηκε ανάμεσα στα άτομα που θα ερευνηθούν για την εμπλοκή τους στη σχετική υπόθεση.

Μάλιστα σε πρόσφατες δηλώσεις του στην «Desmarque» ο Εισαγγελέας ανέφερε ότι οι ποινή του Πικέ μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του Ρουμπιάλες, εάν φυσικά κριθεί ένοχος ο πρώην αμυντικός της Μπαρτσελόνα.

As per MD, the Spanish Civil Guard wants to investigate whether Gerard Pique "gave gifts" to directors at the Spanish Football Federation as part of the agreement which saw the Spanish Super Cup moved to Saudi Arabia. pic.twitter.com/HwfW3yj11c