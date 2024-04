Τιμωρήθηκε ο παίκτης που δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδό στην Ισπανία

Επιπλέον, η ομάδα του έχασε τον αγώνα του περασμένου Σαββάτου από τη Σεστάο Ρίβερ με 3-0, ενώ της αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί από τον πίνακα του πρωταθλήματος και της επιβλήθηκε πρόστιμο 3.006 ευρώ επειδή αρνήθηκε να συνεχίσει το παιχνίδι μετά το περιστατικό.

Η επιτροπή ανταγωνισμού της RFEF διέταξε επίσης τον Σεστάο Ρίβερ να παίξει δύο εντός έδρας παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών και της επέβαλε πρόστιμο 6.001 ευρώ επειδή «δεν ενήργησε επιμελώς ή δεν συνεργάστηκε στην καταστολή της βίαιης, ρατσιστικής, ξενοφοβικής ή μισαλλόδοξης συμπεριφοράς».

Ο 23χρονος Σαρ δέχθηκε κόκκινη κάρτα στο 84ο λεπτό του αγώνα του, αφού πήδηξε στην κερκίδα για να αντιμετωπίσει οπαδούς τους οποίους κατηγόρησε ότι τον αποκαλούσαν «μαϊμού». Συγκρατήθηκε από άλλους ποδοσφαριστές, αλλά οι συμπαίκτες του αρνήθηκαν να συνεχίσουν το παιχνίδι.

Η RFEF έκρινε ότι η αντίδραση του Σαρ ήταν «σε αντίθεση με την καλή αθλητική τάξη» αλλά δήλωσε ότι η συμπεριφορά του ήταν μια μικρή παράβαση λόγω «ελαφρυντικών περιστάσεων», καθώς ήταν «δικαιολογημένη επαρκής πρόκληση, υποκινούμενη από τις ρατσιστικές προσβολές που έλαβε».

Ο οπαδός της Σεστάο που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Σαρ κατηγόρησε τον τερματοφύλακα για επίθεση και η βασκική ομάδα αρνήθηκε ότι υπήρχαν ρατσιστικές προσβολές, δήλωσε ο αξιωματικός ασφαλείας τους Ράφα Γκουαντίξ στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE.



Rayo Majadahonda goalkeeper Cheikh Kané Sarr was sent off after coming to blows with a Sestao River fan who was allegedly racially abusing him.



His teammates went to the locker room and have refused to play the remaining minutes of the match.



