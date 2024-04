Διεθνής σταρ της Premier League πιάστηκε επ' αυτοφόρω με την ερωμένη του (pic)

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί αστέρες της Premier League τραβάνε τα φώτα της δημοσιότητας επάνω τους όχι όμως για αγωνιστικούς λόγους. Ένα ακόμα τέτοιο σκάνδαλο φαίνεται να έχει ως πρωταγωνιστή γνωστό παίκτη του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ο ίδιος φέρεται να είχε υποσχεθεί στην ερωμένη του ότι θα πάρει διαζύγιο από τη σύζυγό του, ώστε να μπορούν να είναι μαζί. Το διαζύγιο ήρθε με έναν όμως πολύ πιο... οδυνηρό τρόπο για τον ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, η ερωμένη του κάλεσε τηλεφωνικά στη σύζυγό του θέλοντας να της αποκαλύψει την παράνομη σχέση που διατηρούσε μαζί του, με την τελευταία αρχικά να μην την πιστεύει.

Αργότερα όταν η ίδια έλεγξε τις κάμερες του σπιτιού της ερωμένης του γνωστού αστέρα, η ιστορία επιβεβαιώθηκε και η σύζυγος του ποδοσφαιριστή αιτήθηκε διαζύγιο αμέσως. Ο λόγος που η ερωμένη του ποδοσφαιριστή προχώρησε στην γνωστοποίηση της κρυφής της σχέσης στη σύζυγό του, ήταν οι επαναλαμβανόμενες ψεύτικες υποσχέσεις που της είχε δώσει ο ίδιος για το ότι θα αφήσει πίσω του τη σύζυγό του και θα ζήσουν μαζί, γεγονός που εξόργισε τη πρωταγωνίστρια της παράνομης σχέσης.

