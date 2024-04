Χαμός με Παυλίδη: Οκτώ σύλλογοι «σφάζονται στην ποδιά του»! - Ποιες είναι οι ομάδες (pic)

Ο Παυλίδης φαίνεται πως ετοιμάζει βαλίτσες για άλλες... Πολιτείες! Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του έχουν τραβήξει πάνω του τα βλέμματα συλλόγων από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τον έγκριτο δημοσιογράφο του γερμανικού «Sky Sports», Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, να αποκαλύπτει ότι οκτώ ομάδες εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησής του το ερχόμενο καλοκαίρι!

Ανάμεσά τους και ομάδες της Bundesliga, ενώ ο 25χρονος επιθετικός έχει για μεγάλο θαυμαστή του και τον Λουίς Φαν Χάαλ, ο οποίος εκτελεί χρέη συμβούλου στον Άγιαξ.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η τιμή πώλησης που έχει θέσει η Άλκμααρ για τον Παυλίδη είναι 15-18 εκατ. ευρώ, με το υπάρχον συμβόλαιό του με την ολλανδική ομάδα να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025.

