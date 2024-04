Ολυμπιακός: Με 4-4-2 και βασικούς Τζολάκη, Ομάρ Ρίτσαρντς και Γιόβετιτς κόντρα στον Άρη

Φουλ επίθεση από τον Ολυμπιακό στο ματς κόντρα στον Άρη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παρατάσσει την ομάδα με σύστημα 4-4-2. Αναλυτικά, ο Τζολάκης παραμένει κάτω από τα δοκάρια για τους «ερυθρόλευκους», με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ρίτσαρντς να είναι στην τετράδα της άμυνας, δεδομένης και της απουσίας του Ορτέγκα.

Στο κέντρο οι Έσε και Τσικίνιο ξεκινούν στα χαφ, με τους Ποντένσε και Φορτούνη στα δύο άκρα, ενώ την δυάδα της επίθεσης συνθέτουν οι Γιόβετιτς και Ελ Κααμπί.

Ολυμπιακός: Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ρίτσαρντς - Έσε, Τσικίνιο-Ποντένσε, Φορτούνης-Γιόβετιτς, Ελ Κααμπί

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYARIS #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/COJSTilUS0