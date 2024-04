«Παρών» στο clasico o Λεβαντόφσκι, γλίτωσε την τιμωρία (pic)

Η Μπαρτσελόνα είχε στραμμένη την προσοχή της στην απόφαση της Λα Λίγκα για έκταση της τιμωρίας του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι τις τελευταίες μέρες , με το αποτέλεσμα να φέρνει χαμόγελα στις τάξεις των «μπλαουγκράνα».

Η κίτρινη κάρτα που δέχθηκε ο Πολωνός σταρ των Καταλανών στην αναμέτρηση με την Λας Πάλμας έγειρε τις υποψίες στη Λα Λίγκα για το σενάριο της... επιτηδευμένης κάρτας. Παρ' όλα αυτά, η τελική ετυμηγορία της ισπανικής λίγκας απέδωσε την ποινή της μίας αγωνιστικής στον «Λέβα» , την οποία θα εκτίσει στο παιχνίδι με την Κάντιθ στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής.

Με αυτόν τον τρόπο, η Μπάρτσα «κλείδωσε» την παρουσία του σπουδαίου επιθετικού της στο clasico, σε ένα ματς που χρειάζεται μόνο τη νίκη ώστε να υπάρχουν ακόμα ελπίδες στην κούρσα για την κατάκτηση του τίτλου. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο +8, όμως η φορμαρισμένη ομάδα του Τσάβι θα εξαντλήσει κάθε ευκαιρία που θα της δοθεί εντός του γηπέδου.

❗️Official: Robert Lewandowski will miss only one league game as a result of the accumulation of yellow cards. He will play in the Clásico. pic.twitter.com/DWrS7YREK7