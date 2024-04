Ο Γκάλαχερ αγνόησε πλήρως χειραψία σε παιδί - Κατηγορείται για ρατσιστική συμπεριφορά (vid)

Ο Κόνορ Γκάλαχερ κατηγορείται από πλήθος διαδικτυακών χρηστών για ρατσιστική συμπεριφορά σε ένα γεγονός που συνέβη στη φυσούνα του «Στάμφορντ Μπριτζ» πριν την έναρξη αγώνα της ομάδας.

Στο εν λόγω βίντεο ο μέσος των Μπλε, εμφανίζεται να χαιρετάει ένα από τα παιδιά που συνοδεύουν οι ποδοσφαιριστές όντας πολύ χαρούμενος. Καθώς προχωράει ένας ακόμη μικρός φίλος του κλαμπ επιθυμεί να τον χαιρετήσει, με τον Άγγλο να απορρίπτει τη χειραψία, ενώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει δει την προσπάθεια του πιτσιρικά.

Η άρνηση της χειραψίας και το γεγονός ότι πρόκειται αναμφίβολα για επιτηδευμένη κίνηση, έβαλε «φωτιά» στα social media, με τους χρήστες να κατηγορούν τον 24χρονο παίκτης τη Τσέλσι για άκρως ρατσιστική συμπεριφορά και αντιλήψεις.

Πολλοί μάλιστα ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του από την Πρέμιερ Λιγκ, ωστόσο ένα μέρος των οπαδών τον υποστήριξαν δημοσιεύοντας μάλιστα και φωτογραφίες του με τον μικρό υποστηρικτή των Λονδρέζων όπου αγκαλιάζονται στιγμές πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του ματς με την Μπέρνλι.

Blatant racism from Chelsea captain Conor Gallagher



And some people are still defending him. " He didn't see his hand." Smh pic.twitter.com/QJL3Sb7CWU