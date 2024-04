Kάποιος χάρηκε πολύ με το γκολ που έβαλε: «Θα πάω σπίτι, με το κινητό στο ένα χέρι, το π@@@ί μου στο άλλο και θα το ευχαριστηθώ»! (vid)

Ο επιθετικός της Ρόζενμποργκ σημείωσε ένα πολύ ωραίο γκολ στη νίκη της πρεμιέρας της Eliteserien ενάντια στη Σάντεφιορντ και κλήθηκε να κάνει δηλώσεις αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

Και τι είπε;

«Ήταν υπέροχο. Δεν θυμάμαι και πολλά από τη φάση βέβαια. Θα πάω στο σπίτι, με το κινητό στο ένα χέρι, το π@@@ί μου στο άλλο και μετά θα το ευχαριστηθώ, θα αργήσω να κοιμηθώ απόψε»!

Ακολούθησε καταιγισμός σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με άλλους να αποθεώνουν και άλλους να κατακρίνουν τον Σέτερ ότι το... παράκανε, ενώ ρωτήθηκε για αυτή την δήλωση και ο αρχηγός της Ρόζενμποργκ, Μάρκους Χένρικσεν, ο οποίος είπε:

«Του μίλησα ήδη. Ο Όλε είναι καλός για τα media αλλά μερικές φορές δεν σκέφτεται διπλά πριν μιλήσει».

Λίγο αργότερα ο ίδιος ο Σέτερ επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση λέγοντας: «Εξαρτάται από το πώς το βλέπεις κανείς, αν είσαι πάνω ή κάτω από 16. Εάν προσβλήθηκε κάποιος, απολογούμαι. Αλλά αυτός είμαι».

Rosenborg striker, Ole Sæter in his post match interview regarding his goal:



« I’m going to go home… Phone in one hand, c*ck in the other. I’m going to enjoy myself. Will be a long night. » 😭



Never change @ole_saeter, never change.



📽️ @tv2sport pic.twitter.com/SojPgz3Enp