Μια ωραία ατμόσφαιρα στην Μπαρτσελόνα: Ο Ινίγκο Μαρτίνεθ παραλίγο να επιτεθεί σε νεαρό φίλαθλο (vid)

Όλα ξεκίνησαν μετά την προπόνηση της Μπαρτσελόνα το απόγευμα της Δευτέρας, όταν μια μερίδα φιλάθλων των Καταλανών, αποδοκίμασαν τον Μαρτίνεθ για τις εμφανίσεις του.

Ο Ισπανός στόπερ άκουσε το... κράξιμο ακινητοποίησε το αυτοκίνητό του και βγήκε εκνευρισμένος ζητώντας τον λόγο από τον νεαρό οπαδό της Μπαρτσελόνα, με τον Ινίγκο Μαρτίνεθ να κινείται απειλητικά.

Τελικά, επικράτησε η λογική για τον κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελόνα, που είπε σε έντονο ύφος στον μικρό φίλο των Καταλανών «να μην δείχνει ασέβεια», αποχωρώντας με το αυτοκίνητό του.

⛔️✋🏼 Inigo Martinez said stop to some fans insulting him. pic.twitter.com/YZJcs8WFFe