«Συγχαρητήρια στον Γενς Γιόνσον για τη νίκη επί του Ολυμπιακού, ήταν και πάλι φανταστικός» (pic)

«Συγχαρητήρια στον Γενς Γιόνσον και την ΑΕΚ για τη νίκη στο αθηναϊκό ντέρμπι, ένα αποτέλεσμα που τους βρίσκει στην κορυφή της ελληνικής Super League», ανέφερε στο tweet της η εταιρεία μάνατζερ του Γιόνσον, η «Beckster International».

«Ο Γενς Γιόνσον ήταν και πάλι φανταστικός», συμπληρώνει στο tweet της εταιρείας που κατέχει τα δικαιώματα του άσου της ΑΕΚ.

Δείτε το tweet:

𝗧𝗵𝗲 𝗗𝗲𝗿𝗯𝘆 𝗪𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗲𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴. 🤩



Congratulations to @jonssonjens1 and his club @AEK_FC_OFFICIAL for winning the #Athens Derby, a result which sees them go Top of the Greek Super League. 🔝



@joensson16 fantastic again.#becksterinternational #becksterfamily pic.twitter.com/lbLoj40xYe