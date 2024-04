Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Ρονάλντο: Το ξεχωριστό επίτευγμα που κυνηγά!

Ο Πορτογάλος διεθνής σούπερ σταρ της Αλ Νασρ μπορεί να γίνει ο πρώτος σκόρερ σε τέσσερα διαφορετικά πρωταθλήματα. Η Αλ Νασρ είναι 12 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ στη Σαουδική Αραβία, αλλά ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας έχει ήδη 26 στο πρωτάθλημα, τέσσερα περισσότερα από τον Μίτροβιτς.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα "Marca", ο CR7 θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα γίνει πρώτος σκόρερ σε τέσσερις διαφορετικές χώρες. Ο Ρονάλντο ήταν ο πρώτος σκόρερ στην Premier League το 2007/08 (31 γκολ), στη La Liga το 2010/11 (40) και το 2013/14 (31) και επίσης στη Serie A 2020/21 (29).

Να σημειωθεί ότι ο Ρονάλντο είναι ήδη ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους πρώτους σκόρερ σε τρία από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παίζοντας για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους.

Πρώτοι σκόρερ σε τρία διαφορετικά πρωταθλήματα είναι επίσης οι Ντι Στέφανο, Ρομάριο, Σουάρες και Ντούμπια.

🐐@Cristiano about to set a major World Record !

CR7 can be the first Footballer ever to win the 1st Division Top Scorer in 4⃣ Different Countries !!!!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸🇮🇹 Cristiano (+🇸🇦?)

🇦🇷🇨🇴🇪🇸 Di Stéfano

🇳🇱🇪🇸🇧🇷 Romário

🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸 Suárez

🇨🇮🇷🇺🇨🇭 Doumbia



If you know any others, please ✍️ pic.twitter.com/NIfZBgG4NV