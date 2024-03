Με 4-2-3-1, βασικό Φορτούνη και έκπληξη με Τζολάκη ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ

Με σύστημα 4-2-3-1 παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην OPAP Arena. Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης ξεκινά στο τερμα, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Τσικίνιο ξεκινούν στα χαφ, ο Φορτούνης σε ρόλο «10αριού», οι Μασούρας-Ποντένσε στα πλάγια και ο Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Φορτούνης, Μασούρας, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against AEK is powered by Stoiximan!