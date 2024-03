Athletic: «Ασκεί έφεση η Νότιγχαμ και ζητά άρση του -4!»

Μπορεί αρχικά να φοβόντουσαν στη Νότιγχαμ, ωστόσο τελικά προχωρούν σε έφεση κατά της τιμωρίας (-4 βαθμοί) που τους έχει επιβληθεί για τις μεταγραφές που έκανε με το «τσουβάλι» από τότε που ανέβηκε στην Premier League κι εντεύθεν.

Αυτό συνέβη καθώς από την στιγμή που ανέβηκε στην Premier League το καλοκαίρι του 2022, έκανε 43 μεταγραφές και υπερέβη το όριο απωλειών, που για εκείνη ήταν τα 61 εκατομμύρια λίρες. Η τιμωρία της είναι αντίστοιχη μ' εκείνη της Έβερτον, που, ως γνωστόν, πλήρωσε πρώτη απ' όλους τη... νύφη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Athletic, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη αποφάσισε να ασκήσει έφεση και να ζητήσει πίσω τους βαθμούς, ενώ με βάση το ίδιο δημοσίευμα, η Φόρεστ θεωρητικά ομολόγησε πως ξεπέρασε το όριο των εξόδων της βάση των κανονισμών της λίγκας, ωστόσο θεωρεί την τιμωρία της υπερβολική.

Nottingham Forest have decided to appeal against their four-point deduction for breaching the Premier League’s profitability and sustainability rules.#NFFC | #PL



