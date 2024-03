Βγαίνει από τη φυλακή ο Ντάνι Άλβες!

Ο Ντάνι Αλβες, ο οποίος καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 4,5 ετών για βιασμό μίας νεαρής κοπέλας τον περασμένο Φεβρουάριο, πλήρωσε την εγγύηση του ενός εκατομμυρίου ευρώ και θα μπορέσει να φύγει από τη φυλακή, όπως ανακοινώθηκε σήμερα σχετικά από δικαστήριο της Βαρκελώνης.

«Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση του Ντάνιελ Άλβες έχει καταγραφεί στους λογαριασμούς του 21ου τμήματος του δικαστηρίου της Βαρκελώνης», αναφέρεται επιγραμματικά στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε την περασμένη Τετάρτη, την αποφυλάκιση του Βραζιλιάνου, με τη συγκεκριμένη εγγύηση, την παράδοση των διαβατηρίων του και την απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία.

Dani Alves will leave prison while still waiting for the final sentence after the appeals presented by the Prosecutor's Office, by the private prosecution and by the defense. The Prosecutor's Office and the private prosecution request that the sentence should be increased,… pic.twitter.com/IffFD2Patj