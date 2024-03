Στο Hall Of Fame της Premier League ο Άσλεϊ Κόουλ (vid)

Στο Hall Of Fame της Premier League για το 2024 θα εισαχθεί ο Άσλεϊ Κόουλ, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Ο 43χρονος παλαίμαχος αριστερός μπακ έχει κάνει σπουδαία καριέρα στα αγγλικά γήπεδα, μετρώντας 384 παιχνίδια του αγγλικού πρωταθλήματος με τις Άρσεναλ και Τσέλσι, σκοράροντας 15 γκολ και μοιράζοντας 39 ασίστ.

Με τους «κανονιέρηδες» κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα, ενώ με τους «μπλε» κατέκτησε έναν τίτλο και είδε το όνομά του να μπαίνει τέσσερις φορές στην καλύτερα ενδεκάδα της σεζόν (2003, 2004, 2005, 2011).

