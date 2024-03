Γεωργία: Ξέσπασμα «μαύρης αγοράς» στα εισιτήρια του ματς με την Ελλάδα - Δέκα φορές πάνω η τιμή τους (pic)

Εν μέσω sold out, λοιπόν, αφού μέσα σε λιγότερο από 6 ώρες πωλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το 50.000 θέσεων «Boris Paichadze», η «μαύρη αγορά» οργιάζει... Εκατοντάδες Γεωργιανοί που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, θέλουν να εκμεταλλευτούν την «κάψα» του κόσμου για το ματς και τα πωλούν στην «μαύρη αγορά» επτά έως 10 φορές περισσότερο από την αρχική του τιμή.

Να τονίσουμε πως οι κανονικές τιμές των εισιτήριών κυμαίνονται σε χαμηλά στάνταρ για τα ελληνικά δεδομένα, από 7 έως 17 ευρώ τα περισσότερα, πλην των επισήμων τα οποία κοστίζουν 30-40 ευρώ.

Έτσι σύμφωνα με τα γεωργιανά ΜΜΕ, πωλούνται εισιτήρια στην «μαύρη αγορά» που φτάνουν τα 1.400 λάρι (το εθνικό νόμισμα της Γεωργίας) και για τα τέσσερα εισιτήρια.

Ένα «μαγικό χαρτάκι» που κοστίζει 50 λάρι, δηλαδή 17 ευρώ, πωλείται στη «μαύρη αγορά» 136 ευρώ.

💻🎟️A ton of people who clogged the queue with multiple devices now selling the tickets for at least 10-times the purchase value.



4x 50Gel tickets for 1,400GEL!😱



Shambolic behavior https://t.co/evRGaWKrHn pic.twitter.com/OIl3Du3kJv