Μιλίτο, ο εκλεκτός…

Ο Γκάμπριελ Μιλίτο είναι τελικά ο εκλεκτός της Ατλέτικο Μινέιρο για την θέση του διαδόχου του Λουίς Φελίπε Σκολάρι. Παρότι πορτογαλικά δημοσιεύματα έφερναν τον Κάρλος Καρβαλιάλ ψηλά στην λίστα του βραζιλιάνικού συλλόγου, εντούτοις η παλιά δόξα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου κέρδισε την μάχη και παρουσιάστηκε επίσημα από την νέα του ομάδα.

GABRIEL MILITO É O NOVO TREINADOR DO GALO! 💪🐔🇦🇷



Com 43 anos de idade, o novo comandante alvinegro é considerado um dos principais nomes da nova geração argentina. Após passagem de destaque pelo Argentinos Juniors, ele chega à Cidade do Galo em contrato até dezembro de 2025.… pic.twitter.com/AwOTvR76os