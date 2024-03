Θλιβερά πρωτεία για πρωταθλήματα Ελλάδας και Κύπρου!

Είναι το μόνιμο παράπονο των εκάστοτε ομοσπονδιακών τεχνικών. Η δεξαμενή παικτών από την οποία μπορούν να αντλήσουν παίκτες είναι πολύ μικρή. Αυτό αποτυπώνεται και αριθμητικά από την έρευνα που έκανε σε 60 λίγκες το διεθνές ευρωπαϊκό παρατηρητήριο (CIES).

Από αυτή προκύπτει η απόλυτη ξενομανία που υπάρχει σε Κύπρο και Ελλάδα. Η κυπριακή λίγκα προσφέρει μόλις 2.2 διαθέσιμους παίκτες για την εθνική ανά ενδεκάδα ομάδες και η ελληνική Super League μόλις 3.2.

Τα δύο αυτά πρωταθλήματα είναι αυτά με την μικρότερη συνεισφορά στον κόσμο σε γηγενείς παίκτες που μπορούν να φορέσουν το εθνόσημο, κάτι που αποδεικνύει του λόγου το αληθές για όσους εκλέκτορες κάθισαν στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας.

Fewest players in the starting 11s eligible for the national team of the league's association, 6⃣0⃣ leagues 🌐

1⃣ #1Division 🇨🇾 2.2 out of 11

2⃣ #SuperLeague1 🇬🇷 3.2

3⃣ #PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 3.4

More exclusive ⚽️ stats on the @CIES_Football website 👉 https://t.co/P0Ohpx4eDz