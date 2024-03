Έκπληξη αντάξια της μάχης που δίνει ετοίμασαν οι πρώην παίκτες του Έρικσον (vid)

Ο Σβεν-Γκόραν Έρικσον και η μάχη του με την επάρατη νόσο έχουν αγγίξει την καρδιά καθε ποδοσφαιρόφιλου. Η Λίβερπουλ, με τη σειρά της, δεν έμεινε αμέτοχη και οργάνωσε ένα ονειρικό ίσως δώρο για τον ίδιο. Να κάτσει στον πάγκο της και να την κοουτσάρει στο «Άνφιλντ». Το απόγευμα του Σαββάτου, λοιπόν, ο Έρικσον θα είναι ο προπονητής της ομάδας των Legends της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ στην φιλική αναμέτρησή τους κόντρα στους αντίστοιχους του Άγιαξ.

Το γεγονός αυτό προγραμματίστηκε αμέσως μετά την αποκάλυψή του πως η τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο απωθημένο στη ζωή του. Ο Σουηδός πρώην τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε εξέφρασε τα συναισθήματα του για το εν λόγω παιχνίδι.

«Έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις στη ζωή μου αλλά τώρα κάθομαι εδώ με το έμβλημα της Λίβερπουλ για να δώσω αυτή τη συνέντευξη, που το βρίσκω φανταστικό. Ξέρω ότι πρόκειται για φιλικό παιχνίδι, παρ' όλα αυτά είμαι ευγνώμων και ανυπομονώ για το Σάββατο», ενώ ανέφερε και την πηγή της αγάπης του για τον αγγλικό σύλλογο.

«Ο πατέρας μου ήταν φαν της Λίβερπουλ και εξακολουθεί να είναι αφού βρίσκεται στη ζωή, οπότε από εκεί προέκυψε η αγάπη μου για την ομάδα».

Μία από τις κορυφαίες στιγμές ήρθε, ωστόσο, πριν από το ίδιο το ματς, με τους πρώην ποδοσφαιριστές του 76χρονου πλέον Έρικσον στην Εθνική Αγγλίας, να του χαρίζουν ένα δώρο που σίγουρα θα ταξιδεύει για πάντα μαζί του.

Με ένα συγκινητικό βίντεο γεμάτο ευχές και αναμνήσεις, επέλεξαν να τον τιμήσουν οι παίκτες με τους οποίους είχε συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του στον πάγκο των «τριών λιονταριών», καθώς και να δείξουν τη στήριξή τους στον αγώνα ζωής που ο ίδιος δίνει.

Στίβεν Τζέραρντ, Πολ Σκόουλς, Μάικλ Όουεν και άλλα μεγάλα ονόματα του αγγλικού ποδοσφαίρου μοιράστηκαν κάποιες ιστορίες αλλά και σημαντικές στιγμές που τους έδωσε η συνύπαρξή τους με τον σπουδαίο πρώην προπονητή.

Sven-Goran Eriksson received some wonderful messages from his former England players 🥺♥️

pic.twitter.com/9eJOnmKr8T