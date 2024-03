Μήνυμα αυτοπεποίθησης του Σανιόλ ενόψει του τελικού με την Ελλάδα (vid)

Η Γεωργία, αφού ξεπέρασε το εμπόδιο του Λουξεμβούργου, θα κυνηγήσει την πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στον τελικό των πλέι οφ αντίπαλός της η Ελλάδα, που θεωρητικά είναι το φαβορί του ζευγαριού.

Παρ' όλα αυτά η παρέα του Κβαρατσκέλια και των υπολοίπων σίγουρα θα κάνει τα πάντα για να προκριθεί στο EURO 2024 και τα γήπεδα της Γερμανίας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έπειτα από τον ενθουσιασμό της νίκης, θέλησε να «προσγειώσει» τους παίκτες του και να τους δώσει ένα μήνυμα ενθάρρυνσης ενόψει του σημαντικότερου ίσως αγώνα στη σύγχρονη αθλητική ιστορία της χώρας.

«Περιμένω από εσάς να έχετε την ίδια προσέγγιση για το επόμενο παιχνίδι, όπως είχατε από τη Δευτέρα στις προπονήσεις. Επικεντρωθείτε στη δουλειά. Όλοι είναι χαρούμενοι που πήραν μέρος, κάτι που είναι φυσιολογικό, η χώρα θα έπρεπε να αισθάνεται έτσι, αλλά πρέπει να μείνετε συγκεντρωμένοι», υπογράμμισε ο Σανιόλ.

🇬🇪🗣️Some interesting words from Willy Sagnol post-match.



"I expect you to have the same approach for the next game, as you had since Monday. Focus on the job"



"Everyone is happy & existed which is normal, the country should be feeling that way, but you have to stay focused." pic.twitter.com/jzVJ21GLFr