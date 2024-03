Ο Λαπόρτα κάνει τα πάντα για να «δέσει» τον Τσάβι στη Βαρκελώνη (pic)

Δύο μήνες περίπου πριν, τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τσάβι είχε κάνει δημοσίως γνωστή την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον πάγκο της πολυαγαπημένης του Μπαρτσελόνα. Ο λόγος που ο Ισπανός τεχνικός είχε τότε θέσει τον εαυτό του εκτός συλλόγου μετά το πέρας της φετινής σεζόν, ήταν ξεκάθαρα τα συνεχή ανεπιτυχή του αποτελέσματα.

Μία σκληρή εντός έδρας ήττα από τη Βιγιαρεάλ με 5-3, ήτταν εκείνη που τον οδήγησε στην ανακοίνωση της εν λόγω απόφασής του προκειμένου να μην προξενήσει, όπως ο ίδιος είπε, περισσότερα προβλήματα στην ομάδα της Καταλονίας.

Εκείνη η απόφασή του ωστόσο, δεν φαίνεται να βρίσκει σύμφωνο των ισχυρό άντρα του ισπανικού κλαμπ, Ζοάν Λαπόρτα, ο οποίος, σύμφωνα με εγχώρια δημοσιεύματα, είναι πρόθυμος να φέρει τα «πάνω κάτω» για να κρατήσει τον «θρυλικό» πρώην μέσο της Μπαρτσελόνα στον πάγκο της. Μάλιστα, βάσει των όσο λέει η «Sport», o Λαπόρτα θα εντείνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές του, αν οι Καταλανοί καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

❗️If Barcelona qualify to the Champions League semi finals, Laporta will try and convince Xavi to stay at the club.



