«Kicker»: «Βέρντερ, Γκλάντμπαχ και ελληνικοί σύλλογοι για Τζόλη» 

Κατ' αρχήν ο Τζόλης κάνει εξαιρετική σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας με την φανέλα της Φορτούνα Ντίσελντορφ. Σε 27 ματς σε πρωτάθλημα και Κύπελλο ο διεθνής άσος μετρά 17 γκολ και 8 ασίστ, με αποτέλεσμα να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

Συγκεκριμένα, βάσει των όσων αναφέρονται στο δημοσίευμα του «Kicker», η Γκλάντμπαχ και η Βέρντερ είναι οι δύο ομάδες από την Bundesliga που εξετάζουν την περίπτωσή του. Ωστόσο, οι Γερμανοί αποκαλύπτουν πως υπάρχουν ελληνικοί σύλλογοι που βλέπουν με καλό μάτι το ενδεχόμενο επαναπατρισμού του Τζόλη.

Ο Τζόλης ανήκει στην Νόριτς, με την οποία έχει συμβόλαιο ως το 2026 και η Φορτούνα έχει το δικαίωμα να καταβάλει ένα ποσό γύρω στα 5 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει. Προσφάτως, μάλιστα, οι οπαδοί της ομάδας από το Ντίσελντορφ είχαν ξεκινήσει… διαδικασία συλλογής χρημάτων για να καταφέρουν να τον κρατήσουν.

