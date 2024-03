Το πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής σε playoffs και playouts στην SL2

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής σε play off και play out.

Αναλυτικά:

«Σας κοινοποιούμε το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής Play Off και 1ης αγωνιστικής Play Out του Πρωταθλήματος Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.



ΚΥΡΙΑΚΗ 24.03.2024 (15:00 / sl2.muvi.com)



PLAY OFF



ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, Νίκη Βόλου – ΑΕΛ



ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – Λεβαδειακός



Ρεπό: ΑΕΚ Β



PLAY OUT



ΚΟΖΑΝΗΣ, Κοζάνη – Αναγέννηση Καρδίτσας



ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αιολικός – ΠΟΤ Ηρακλής



Ο αγώνας ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ Β’ της 1ης αγωνιστικής PLAY OUT αναβάλλεται λόγω συμμετοχής ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β’ σε αγώνες Ελληνικών Εθνικών ομάδων (Άρθρο 22 παρ.β ΚΑΠ) και θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας.



PLAY OFF



ΚΥΡΙΑΚΗ 24.03.2024 (15:00 / Action 24)



ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, Ιωνικός – Χανιά



ΔΕΥΤΕΡΑ 25.03.2024 (15:00 / Action 24)



ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Athens Kallithea



Ρεπό: Καλαμάτα



PLAY OUT



ΚΥΡΙΑΚΗ 24.03.2024 (15:00 / sl2.muvi.com)



ΑΓΙΑΣ, Παναχαϊκή – Γιούχτας



Οι αγώνες ΑΙΓΑΛΕΩ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ & ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ της 1ης αγωνιστικής PLAY OUT αναβάλλονται λόγω συμμετοχής ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ σε αγώνες Ελληνικών Εθνικών ομάδων (Άρθρο 22 παρ.β ΚΑΠ ) και θα ορισθούν με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας».