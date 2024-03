Μάντσεστερ Σίτι: Φιλικά στις ΗΠΑ με Σέλτικ, Μίλαν, Μπαρτσελόνα και Τσέλσι

Η Σίτι θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν εναντίον της Σέλτικ της στις 23 Ιουλίου πριν παίξει με τη Μίλαν της Serie A στο Yankee Stadium τέσσερις ημέρες αργότερα.

Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσουν την πρώην ομάδα του προπονητή Πεπ Γκουαρντιόλα, τη Μπαρτσελόνα, στις 30 Ιουλίου και θα ολοκληρώσει την περιοδεία των τεσσάρων αγώνων με έναν αγώνα εναντίον της Τσέλσι στις 3 Αυγούστου.

Έχοντας περιοδεύσει στην Ασία πριν από την τρέχουσα σεζόν, η Σίτι επιστρέφει στις ΗΠΑ μετά την επίσκεψή της στην προετοιμασία του 2022.

We’re heading to the USA on our pre-season tour this summer! 🇺🇸🩵



