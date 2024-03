Απολύθηκε ο προπονητής της Βέστερλο μετά την… φαρσοκωμωδία! (vid)

Τα τελευταία λεπτά έμοιαζαν με φαρσοκωμωδία. Απλές πασούλες για να περάσει η ώρα, χωρίς καμία πίεση από τον αντίπαλο. Για την φιλοξενούμενη Γκενκ που έπαιζε και με παίκτη λιγότερο, αυτός ο πόντος την έβαζε μέσα στα πλέι-οφ για την διεκδίκηση του τίτλου. Για την γηπεδούχο Βέστερλο, αυτός ο πόντος του 1-1, την γλίτωνε από τα πλέι-άουτ παραμονής.

Τα λεπτά των καθυστερήσεων ήταν σκέτη κοροϊδία, κάτι που δεν άρεσε στους Τούρκους ιδιοκτήτες της Βέστερλο, που με συνοπτικές διαδικασίες απέλυσαν τον Ρικ ντε Μιλ, τονίζοντας ότι παραβίασε αδιαπραγμάτευτες αρχές που διέπουν τον σύλλογο.

So the six minutes of Westerlo and Genk taking the piss on Sunday has had an unexpected reaction - Westerlo have sacked boss Rik De Mil: “We cannot accept our values and standards would be questioned.” pic.twitter.com/1Sd5pGn6iR